Через Луганськ пронесли шестиметровий Державний прапор
22:58, 28 червня 2012Суспільство
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У Луганську на честь Дня Конституції відбулася хода із шестиметровим Державним прапором.
Як повідомили УНІАН у молодіжному клубі «Луганда-Хаус», організаторами неполітичної акції виступили молодіжні громадські організації міста, забезпечивши зустріч в соціальній мережі "Вконтакте".
В ході взяло участь трохи більше 20 осіб. Молоді люди, деякі з яких були у вишиванках, розгорнули шестиметровий Державний прапор і пронесли його центральною вулицею міста. Учасники акції співали українських пісень, Гімн України і скандували «Слава Україні!»
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