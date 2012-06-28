Через Луганськ пронесли шестиметровий Державний прапор

Як повідомили УНІАН у молодіжному клубі «Луганда-Хаус», організаторами неполітичної акції виступили молодіжні громадські організації міста, забезпечивши зустріч в соціальній мережі "Вконтакте".

В ході взяло участь трохи більше 20 осіб. Молоді люди, деякі з яких були у вишиванках, розгорнули шестиметровий Державний прапор і пронесли його центральною вулицею міста. Учасники акції співали українських пісень, Гімн України і скандували «Слава Україні!»