Відсьогодні в Україні підвищується прожитковий мінімум

В Україні з 1 липня підвищується прожитковий мінімум.

Згідно із законом про державний бюджет на 2012 рік, прожитковий мінімум від сьогодні підвищується на 7 грн - до 1044 грн. Упродовж року він буде підвищений також: з 1 жовтня - до 1060 грн, з 1 грудня – до 1095 грн.

Для тих, хто належить до основних соціальних і демографічних груп населення, встановлюються такі розміри прожиткового мінімуму на 2012 рік:

для дітей до 6 років: з 1 липня - 917 грн (+6 грн), з 1 жовтня - 930 грн, з 1 грудня - 961 грн;

для дітей від 6 до 18 років: з 1 липня - 1144 грн (+10 грн), з 1 жовтня - 1161 грн, з 1 грудня - 1197 грн;

для працездатних осіб: з 1 липня - 1102 грн (+8 грн), з 1 жовтня - 1118 грн, з 1 грудня - 1134 грн;

для осіб, що втратили працездатність: з 1 липня - 844 грн (+6 грн), з 1 жовтня - 856 грн, з 1 грудня - 884 грн.

Законом також встановлена на 1 липня мінімальна заробітна плата у місячному розмірі - 1102 грн. З 1 жовтня її буде підвищено до 1118 грн, з 1 грудня - до 1134 грн; у погодинному розмірі: з 1 липня мінімальна зарплата становитиме 6,61 грн, з 1 жовтня - 6,7 грн, з 1 грудня - 6,8 грн.

Розмір мінімальної пенсії від сьогоднішнього дня становить 844 грн.