Експертиза перевірить обидві рідини, від яких померли засуджені

Про це кореспонденту УНІАН повідомила прес-секретар прокуратури Миколаївської області Наталія Абрамова.

За її словами, рідина для обробки деревини – морилка – яку імовірно вживали вісім засуджених колонії, була двох видів. Кожний з них буде досліджено.

За словами прес-секретаря, вік постраждалих засуджених - від 26 до 39 років. Потерпілі відбувають покарання за крадіжки, грабежі та розбій, засуджених за тяжкі злочини серед них немає.

Як повідомлялося, 1 липня до Миколаївської міської лікарні швидкої медичної допомоги були доставлені 8 постраждалих з ознаками тяжкого харчового отруєння. Троє з них померли, п'ятеро залишаються в лікарні, двоє з них – у реанімації.

Під час виконання виробничого завдання в столярному цеху потерпілі пили морилку, розведену водою.

Прокуратура Миколаївського району порушила кримінальну справу стосовно посадовців колонії.