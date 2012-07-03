Абітурієнтам радять слідкувати, чи мають їхні виші ліцензії

08:13, 03 липня 2012
Суспільство
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Державна інспекція навчальних закладів (ДІНЗ) закликає абітурієнтів перевіряти наявність ліцензій у вищих навчальних закладах, до яких вони подають документи на вступ.

Вступникам радять не полінуватись перевірити

 

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому голова Держінспекції навчальних закладів Михайло Гончаренко наголосив під час прес-конференції у Києві.

«Майбутнім абітурієнтам потрібно звернути особливу увагу на перелік таких вищих навчальних закладів, які були позбавлені ліцензії, щоб не потрапити у халепу», - сказав він.

М.Гончаренко зазначив, що під час вступу потрібно окрему увагу звертати на наявність ліцензій на напрямки підготовки та спеціальності, а також ліцензований обсяг прийому, які дають право ВНЗ здійснювати освітню діяльність.

Він також додав, що перевіряти потрібно і довідку про внесення вишу до Державного реєстру навчальних закладів. М.Гончаренко наголосив, що ця інформація, а також ліцензія та сертифікат про акредитацію мають бути у відкритому доступі, наприклад, на інформаційному стенді ВНЗ. Якщо такої інформації немає, то її повинні надати на першу вимогу абітурієнта.

М Гончаренко наголосив, що станом на 2 липня рішеннями Державної акредитаційної комісії 14 українських ВНЗ були повністю або частково позбавлені ліцензії на надання освітніх послуг (11 – повністю, 3 – частково). Він також додав, що на липень-вересень заплановано перевірку 33 вишів у 10 регіонах України щодо проведення вступної кампанії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Україні стартувала вступна кампанія, що завершиться 31 липня.

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