Абітурієнтам радять слідкувати, чи мають їхні виші ліцензії

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому голова Держінспекції навчальних закладів Михайло Гончаренко наголосив під час прес-конференції у Києві.

«Майбутнім абітурієнтам потрібно звернути особливу увагу на перелік таких вищих навчальних закладів, які були позбавлені ліцензії, щоб не потрапити у халепу», - сказав він.

М.Гончаренко зазначив, що під час вступу потрібно окрему увагу звертати на наявність ліцензій на напрямки підготовки та спеціальності, а також ліцензований обсяг прийому, які дають право ВНЗ здійснювати освітню діяльність.

Він також додав, що перевіряти потрібно і довідку про внесення вишу до Державного реєстру навчальних закладів. М.Гончаренко наголосив, що ця інформація, а також ліцензія та сертифікат про акредитацію мають бути у відкритому доступі, наприклад, на інформаційному стенді ВНЗ. Якщо такої інформації немає, то її повинні надати на першу вимогу абітурієнта.

М Гончаренко наголосив, що станом на 2 липня рішеннями Державної акредитаційної комісії 14 українських ВНЗ були повністю або частково позбавлені ліцензії на надання освітніх послуг (11 – повністю, 3 – частково). Він також додав, що на липень-вересень заплановано перевірку 33 вишів у 10 регіонах України щодо проведення вступної кампанії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Україні стартувала вступна кампанія, що завершиться 31 липня.