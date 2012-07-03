Комісія Київради проти "апартаментів з куточком для Марчука"

Про це УНІАН повідомила прес-служба голови зазначеної комісії Олександра Бригинця.

«Комісія Київради з питань культури та туризму не підтримала проект рішення Київради «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «САС» на вул. Трьохсвятительській, 4-д в Шевченківському районі Києва для будівництва, експлуатації та обслуговування багатофункціонального культурного центру «Музей художника І.Марчука», апартаментів і ТП», - говориться в повідомленні.

«Я не проти будівництва музею Марчука, більше того, я не проти, щоб його побудували саме там. Але за умови, що це буде музей, який будуватиме держава, тому що той варіант, який є сьогодні - побудувати замість туалету апартаменти з вбудованим музеєм - це халтура. Це теж саме, як колись хотіли побудувати торгово-офісний центр з вбудованим музеєм історії Києва на Інститутській. Кожного разу, коли нам говорять, що це буде щось з вбудованим музеєм - це означає, що буде щось і куточок Марчука. Тому ми це не підтримали», - розповів О.Бригинець.

Депутат зазначив, що клопотання товариства відповідно до закону не може бути задоволено, оскільки територія парку-пам′ятника садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Володимирська гірка» є особливо цінною землею, виділяти яку можна тільки з дозволу Верховної Ради України. Крім цього, Володимирська гірка входить до буферної зони Софії Київської, тому будь-яке будівництво на ній можна починати тільки після надання на це згоди ЮНЕСКО.