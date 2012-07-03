У центрі Львова поставили «Стовп ганьби» для депутатів (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, близько 20 учасників акції встановили на площі триметрову дерев‘яну тумбу, на верхівці якої сидить людина з американським доларом у руках. По кутах тумби закріплено часник як засіб дезінфекції та боротьби з нечистою силою. По периметру під заголовком „Що ганьбить депутата?” закріплені написи „критеріїв доброчесності для кандидатів у депутати”, зокрема, „відсутність фактів порушень прав і свобод людини»; «незмінність політичної позиції відповідно до волевиявлення виборців”; «непричетність до корупційних дій»; «прозорість задекларованих доходів та майна та їх відповідність способу життя”; „особисте голосування в парламенті».

Як зазначила директор проектів ГО «Україна UA» Світлана Заліщук, „відкриття "Стовпа ганьби" у Львові - це початок хорошої традиції опрозорення політичного життя в Україні”.

У свою чергу львівський історик, журналіст Ігор Лильо зазначив, що стовп ганьби існував у Львові в минулому і використовували його як засіб громадського впливу на злочинців та купців, які постачали недобросовісний товар.

Виконавчий директор львівської організації Комітету виборців України, співкоординатор руху «Чесно» Оксана Дащаківська зауважила, що „у період передвиборчих перегонів та в рамках всеукраїнської кампанії «Фільтруй Раду» «Стовп ганьби» стане інформаційним майданчиком оприлюднення імен недоброчесних кандидатів у депутати”.

Організатори акції заявили, що на символічному „Стовпі ганьби» кожен охочий зможе написати своє бачення дій та поведінки, яка неприпустима для народного обранця.