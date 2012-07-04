Янукович пропонує відмовитися від прив'язки курсу гривні до долара

Про це йдеться в його щорічному посланні Президента до Верховної Ради України, оприлюдненому на сайті глави держави.

"Валютна стабільність вимагає: відмови від використання штучної прив'язки гривні до долара США як антиінфляційного заходу і переходу до формування гнучкої динаміки валютного курсу в межах валютного коридору", - сказано в посланні.

Президент також вважає, що валютній стабільності сприятиме підвищення прозорості процесу курсоутворення. Для цього Національний банк України повинен звітувати про обсяги щоденних валютних інтервенцій, ефективність застосовуваних заходів і причини виникнення кризових ситуацій.

В.Янукович вважає за необхідне розглянути можливість введення податку на міжнародні спекулятивні трансакції (“податку Тобіна”).