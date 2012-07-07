Янукович: Донбас виник завдяки інвестиціям заповзятливих людей

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор Янукович у Центрі слов'янської культури під час виступу на урочистостях з нагоди 80-річчя утворення Донецької області.

Він нагадав, що донецька промисловість виникла завдяки іноземним інвестиціям.

«Сьогодні ми багато говоримо про інвестиції, про залучення іноземного капіталу. Адже саме іноземні інвестиції започаткували промислову історію нашого краю, - сказав В.Янукович. - Англієць Джон Юз приїхав в донецький степ і за кілька років організував тут будівництво металургійного комбінату, який і понині працює і відзначає цього року своє 140-річчя».

Президент зазначив, що «Донбас виник значною мірою завдяки інвестиціям заповзятливих людей - сюди наприкінці позаминулого століття вклали свої кошти, розум і наполегливість англійці і французи, бельгійці й німці».

Він відзначив, що і сьогодні іноземці готові вкладати свої гроші в українську промисловість, але для цього потрібно прибрати всі перепони і створити відповідні умови.

«Інвестори сьогодні готові брати участь в оновленні нашої промисловості, потрібно лише створити нормальні умови роботи, викоренити штучні чиновницькі перешкоди, якими як павутиною обплутані всі шляхи інвесторів до України», - заявив глава держави.