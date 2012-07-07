Тігіпко пропонує скоротити СБУ, МВС та прокуратуру

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Харкові під час наради щодо соціальних ініціатив Президента України заявив віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко.

Він наголосив, що «... це сигнал один – у цих організацій надмірні штати. Вони повинні, якщо повинні, максимум раз на рік перевіряти. Нам потрібно різати ці штати, міняти керівників. Це стосується прокуратури, це стосується Служби безпеки України, це стосується Міністерства внутрішніх справ, усіх інших, у першу чергу, контролюючих організацій», - сказав С.Тігіпко.

За словами віце-прем’єра, уряд повинен створити сприятливі умови для ведення бізнесу. «Ми сьогодні повинні допомогти підприємцям вижити, і перевірки – це те, що сьогодні непокоїть їх. Вони пишуть, що замордували. Не змінимо ситуацію - вони будуть переходити у тінь або взагалі йти з країни», - сказав С.Тігіпко.

Він зазначив, що уряд проведе соцопитування, які допоможуть виявити рівень корупції перевіряючих організацій у кожній області, після чого будуть прийняті кадрові рішення.

«Хто головний: роботодавець чи контролер? Треба поставити крапку в цьому питанні», - підкреслив С.Тігіпко.