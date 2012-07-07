Сверстюк: цей образливий закон підштовхне національну свідомість

Таке переконання, як повідомили УНІАН у прес-центрі Центру досліджень визвольного руху, висловив доктор філософії, учасник Ініціативної групи «Першого грудня» Євген Сверстюк.

«Цей законопроект, який образливим способом був притягнутий, який, безперечно, є викликом національній гідності українців, викликає нормальну реакцію в суспільстві. І надалі викликатиме. Я думаю, що це питання надзвичайно важливе. Для України воно важливе вже протягом століть. Щойно вона здобула незалежність — і вже є брутальне посягання на державну мову. Тому треба чекати, що з’являтимуться всі можливі методи національного самозахисту», - сказав Є.Сверстюк.

Видатний український публіцист і літературознавець вважає, що українці не мають права на таке байдуже ставлення до цінностей, яке зараз є панівним. «Якщо вони хочуть зберегти обличчя, якщо вони хочуть бути господарями на своїй землі, то мають захищати свої цінності. І то не язиком просто на вулиці», - упевнений Є.Сверстюк.

«Думаю, що нинішній виклик грубий, брутальний повинен бути сигналом до того, щоб з’являлися щодня десятки, сотні, тисячі заяв: «Від сьогодні я розмовляю українською», «Від сьогодні моя сім’я користується українською». Переконаний, що цей перехід має якось зупинити це ганебне явище, на яке не можна дивитися без огиди. Я думаю, що це мало би привести людей до якоїсь національної притомності», - вважає учасник Ініціативної групи «Першого грудня».

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Раніше Ініціативна група «Першого грудня» заявила, що спосіб, у який було схвалено «мовний» законопроект, свідчить про катастрофу українського парламентаризму і вражаючу деградацію парламентської традиції. Парламент остаточно перетворився на місце бездумного «кнопкодавства», він утратив свою суспільну легітимність.

Ініціативна група «Першого грудня» створена в 20-ту річницю референдуму. До складу групи входять чільні представники національної інтелігенції: В’ячеслав Брюховецький, Богдан Гаврилишин, Семен Глузман, Володимир Горбулін, Кардинал Любомир Гузар, Іван Дзюба, Мирослав Маринович, Мирослав Попович, Євген Сверстюк, Вадим Скуратівський, Ігор Юхновський. Ініціативна група «Першого грудня» вбачає своєю місією встановлення в країні правил гри, які базуватимуться на загальнолюдських цінностях, і які сьогодні є затребуваними українським суспільством.