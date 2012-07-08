На Кубані от-от очікують нових злив
18:03, 08 липня 2012Суспільство
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Головне управління МНС Росії в Краснодарському краю в неділю оголосило чергове екстрене попередження через очікувані в регіоні зливи і шквалисте посилення вітру.
"Прийшло новеекстренепопередження.У найближчіодну-три годинисиноптикиочікуютьзливизградом,грозою ішквалистимпосиленнямвітрудо 17-22метріввсекундувпівденно-східнійчастині краю",- наводитьсловапредставникапрес-службиРІА "Новости".
Такапогодазбережеться івнічнапонеділок.Кримськогорайонув перелікумісць,де можливийрозгулстихії, немає.
Можливіновіпідтопленнятериторій, попереджаєМНС.
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