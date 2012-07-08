На Кубані от-от очікують нових злив

18:03, 08 липня 2012
Суспільство
1091 0

Головне управління МНС Росії в Краснодарському краю в неділю оголосило чергове екстрене попередження через очікувані в регіоні зливи і шквалисте посилення вітру.

"Прийшло новеекстренепопередження.У найближчіодну-три годинисиноптикиочікуютьзливизградом,грозою ішквалистимпосиленнямвітрудо 17-22метріввсекундувпівденно-східнійчастині краю",- наводитьсловапредставникапрес-службиРІА "Новости".

Такапогодазбережеться івнічнапонеділок.Кримськогорайонув перелікумісць,де можливийрозгулстихії, немає.

Можливіновіпідтопленнятериторій, попереджаєМНС.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter