На Кубані от-от очікують нових злив

Головне управління МНС Росії в Краснодарському краю в неділю оголосило чергове екстрене попередження через очікувані в регіоні зливи і шквалисте посилення вітру.

"Прийшло новеекстренепопередження.У найближчіодну-три годинисиноптикиочікуютьзливизградом,грозою ішквалистимпосиленнямвітрудо 17-22метріввсекундувпівденно-східнійчастині краю",- наводитьсловапредставникапрес-службиРІА "Новости".



Такапогодазбережеться івнічнапонеділок.Кримськогорайонув перелікумісць,де можливийрозгулстихії, немає.



Можливіновіпідтопленнятериторій, попереджаєМНС.

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