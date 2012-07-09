Синоптики заспокоїли: українського Кримська не буде

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

«Поширення на нашу територію саме цього погодного процесу ми не чекаємо», - сказав М.Кульбіда.

За його словами, на територію України будуть рухатись погодні процеси із заходу, тобто поширення подібних до того, що відбулось у Росії, погодних явищ навіть на територію Криму чи південного сходу України не очікується.

Як зазначив директор Укргідрометцентру ті синоптичні процеси, які зумовили випадіння за кілька днів величезної кількості опадів на територію Росії, є стаціонарними.

М.Кульбіда пояснив, що така погода там тримається уже кілька днів і саме на території Північного Кавказу. «Це високий циклон, атмосферний випад, який і зумовив формування таких потужних дощових хмар і випадіння дуже сильних дощів», - сказав керівник Укргідрометцентру.

Як повідомляв УНІАН, за останніми даними, постраждали майже 26,5 тисячі осіб, при цьому 3,3 тисячі осіб повністю втратили своє майно.

Загинула, за останніми даними, 171 особа.

"Одна з причин такої катастрофи - це відсутність системи оповіщення населення. Раніше в будинках висіли динаміки, радіоприймачі. Зараз їх немає, і система цивільної оборони та оповіщення не спрацювала", - вважають місцеві жителі.

По місту пройшла хвиля заввишки в декілька метрів.

Паводок, який стався, за офіційними даними, через зливові дощі, затопив три міста (Геленджик, Кримськ, Новоросійськ) і чотири селища (Дивноморське, Нижньобаканська, Неберджаївська і Кабардинка), де були затоплені більше 5 тисяч житлових будинків. Порушені системи енерго-, газо-і водопостачання, автомобільне і залізничне рух.