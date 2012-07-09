В Одеській області будинок журналіста закидали «коктейлями Молотова»

Сьогодні вночі двоє невстановлених осіб закидали будинок котовського журналіста Анатолія Тіори пляшками із запальною сумішшю.

Про це УНІАН повідомили в Одеській обласній організації Комітету виборців України.

Як уточнив голова облКВУ Анатолій Бойко, «всього було кинуто три пляшки з гнітом і бензиново-масляною сумішшю. Перші дві влучили в стіну, внаслідок чого зайнялися стіна і дах. Третя пробила вікно і залетіла всередину будинку, проте гніт потух. Знайдена на місці події і четверта пляшка, яку закинути в будинок не встигли, – двоє виконавців теракту в темному одязі втекли з місця злочину».

Кореспондент видання «Виборчком» А.Тіора вважає, що злочинці мали намір вночі спалити будинок разом з ним і членами його сім'ї.

«Просто нам пощастило - зусиллями членів сім'ї вдалося запобігти знищенню будівлі. З місця злочину вилучено дві вцілілі пляшки з рідиною, сірники і фрагменти скла від розбитих пляшок з-під «Боржомі», «Єсентуків» і «Ноя», - сказав А.Тіора.

Як заявив у розмові з кореспондентом УНІАН начальник Котовського РВВС Михайло Граненко, «слідчим порушено кримінальну справу за фактом замаху на навмисне знищення майна шляхом підпалу, проводиться відпрацювання кількох версій злочину. Зокрема відпрацьовується версія підпалу, пов'язаного з журналістською діяльністю А.Тіори».

Як повідомляв УНІАН, 19 червня Одеська облорганізація КВУ обнародувала заяву, в якій вимагала від керівництва Одеської ОДА, облради і Партії регіонів дати публічну оцінку нападу депутатів-«регіоналів» Котовської міськради на журналіста А.Тіору, а від правоохоронних органів - притягти до відповідальності винних.

Як сказано в документі, члени фракції Партії регіонів у Котовській міськраді під час спільного засідання депутатських комісій вчинили напад на А.Тіору.

«Група депутатів накинулася на А.Тіору, вирвала в нього журналістське посвідчення, портмоне, сумку і викинула в коридор, очевидно, розраховуючи, що журналіст побіжить збирати речі і документи», - повідомлялося в заяві.

Проте кореспондент залишився в залі і викликав міліцію. Поки працівники правоохоронних органів складали протокол про напад, речі кореспондента «Виборчкому» зникли з коридору міськради. Згодом А.Тіора виявив їх у туалеті на вулиці поряд з Котовською райпрокуратурою.