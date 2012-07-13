Платники акцизного збору сплатили до бюджету-2012 10,7 млрд грн

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ). У податковому відомстві таке збільшення пояснюють поетапним підвищенням ставок на підакцизні товари та динамікою обсягів реалізації такої продукції.

При цьому зростання надходжень сталося майже по всіх групах підакцизних товарів. Зокрема, від реалізації лікеро-горілчаних виробів до бюджету надійшло понад 2 млрд грн (зростання в порівнянні з січнем-червнем 2011 року на 284 600 000 грн, або на 16,2%), тютюнових виробів - 7,4 млрд грн ( + 611 млн грн, +9%), виноробної продукції - 268 млн грн (+74 млн грн, +38,1%).

У червні 2012 року надходження акцизного податку до загального фонду держбюджету від вироблених в Україні підакцизних товарів склали більше 2,3 млрд грн, що на 22,3%, або на 421 млн грн, більше, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Надходження збільшилися зокрема за рахунок тютюнової продукції - понад 1,6 млрд грн (327 500 000 грн, +25%), лікеро-горілчаної продукції - 368 млн грн (+53 млн грн, +16,8%) та виноробної продукції - 45 млн грн (+12,6 млн грн, +39,4%).