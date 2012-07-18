Міліція розшукує будівельників, які нібито «нагріли» Табачника на 300 тисяч

На Закарпатті міліція оголосила в розшук будівельників, яких народний депутат України від Партії Регіонів Ян (Яков) Табачник звинуватив у шахрайському заволодінні його грошима на суму 300 тисяч доларів.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар прокурора Закарпатської області Вікторія Попович.

У прес-службі Управління МВС України в Закарпатській області нашому агентству повідомили, що Я.Табачник 16 липня звернувся до Хустського райвідділу Управління Міністерства внутрішніх справ в Закарпатській області із заявою про те, що закарпатські будівельники під час зведення будинку шахрайським шляхом заволоділи його грошима на суму 300 тисяч доларів. Згідно із заявою народного депутата, на початку минулого тижня він приїхав перевірити стан зведення житлового будинку в селі Шаян Хустського району. Дозвіл на будівництво в цьому населеному пункті Я.Табачник отримав ще в 2005 році. У прес-службі уточнюють, що, згідно із заявою народного депутата, будівельники взяли кошти, але роботи з будівництва виконали не в повному обсязі.

Того ж дня, 16 липня, Хустським РВ УМВСУ в Закарпатській області було порушено кримінальну справу проти двох жителів Закарпатської області за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 Кримінального кодексу (шахрайство в особливо великих розмірах). Санкція статті передбачає від 5 до 12 років.

Наразі, зі слів прес-секретаря прокурора Закарпатської області В.Попович, справа перебуває на контролі прокуратури області.

«Вже відомі особи, які, можливо, вчинили цей злочин. Проте, місце проживання цих осіб не виявлене, тому дано доручення правоохоронцям розшукати підозрюваних осіб», - уточнила прес-секретар прокурора Закарпатської області.