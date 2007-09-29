У СНД складається враження, що цього разу в Україні ”без перебору”

Грубих порушень під час нинішньої парламентської виборчої кампанії поки що не виявлено і ситуація більш спокійна, ніж на попередніх виборах (2006 року) в Україні, заявив сьогодні журналістам керівник місії спостерігачів від Міжпарламентської Асамблеї СНД Олександр ТОРШИН.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, до складу делегації спостерігачів МПА СНД входять представники п`яти країн – Росії, Білорусі, Киргизстану, Казахстану і Азербайджану.

За словами О.ТОРШИНА, поки що «грубих порушень» не виявлено.

Порівнюючи нинішні вибори з попередніми, він зазначив: «Складається таке враження, що все якось спокійніше, і не так гостро в ЗМІ йде дискусія». «Вона (дискусія – УНІАН) завжди на виборах йде гостро, але зараз без перебору», - додав О.ТОРШИН.

Він висловив упевненість, що «вибори пройдуть спокійно, люди розберуться і зроблять свій вибір і серцем, і розумом, і на користь України».

Водночас О.ТОРШИН відмовився конкретніше оцінювати хід передвиборної кампанії, посилаючись на звернення Центральної виборчої комісії до спостерігачів не давати попередньо ніяких висновків і оцінок.

«Мі прислухалися до цих рекомендацій», - додав О.ТОРШИН.