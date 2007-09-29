Британці попереджають Україну про катастрофу

Сумнівні результати виборів, масові фальсифікації можуть стати “катастрофою для європейських прагнень України”, заявляє голова міжпартійної групи з проблем України парламенту Великої Британії Джон ГРОГАН.

В інтерв’ю радіостанції “Свобода” він заявив: “Катастрофою для європейських прагнень України з погляду тих у ЄС, хто, як Британія, палко підтримує ці прагнення, були б сумнівні результати виборів, масове шахрайство на них”. За його словами, “засадничою умовою для того, щоб претендувати на членство (у Євросоюзі), є наявність демократії, яка діє належним чином. Так само як британський уряд не висловлюється щодо бажаних результатів виборів у країнах – членах ЄС, він не має і якогось свого фаворита в Україні, зокрема, якщо врахувати, що будь-яка можлива панівна коаліція матиме на меті вступити до Європейського Союзу. Тому визначальною річчю є успіх виборів як таких”.

За словами Дж.ГРОГАНА, “фахівці та ті британці, кого ці вибори все-таки цікавлять, сподіваються, це що ці вибори будуть прозоро-демократичними. А що стосується результатів, то, скажімо, депутати британського парламенту мають різні погляди щодо того, які результати вони хотіли б бачити. Так само і британські бізнесмени мають різні думки щодо бажаних результатів. Але те спільне у баченні українських виборів, що всіх об’єднує, є стабільність. Перш за все, інвестори в українську економіку хотіли б бачити стабільний уряд внаслідок цих виборів на певний час, перш ніж виникне потреба наступних виборів”.