Працівники одеського ринку ініціюватимуть референдум про довіру меру Гурвіцу

Працівники одеського ринку "7 кілометр" ініціюватимуть референдум про довіру одеському міському голові Едуарду ГУРВІЦУ. Вони мотивують це "рейдерською атакою" на своє підприємство, в якій обвинувачують мера.

Як передає ЛігаБізнесІнформ, сьогодні в Одесі, на території ринку "7 кілометр", більше відомого як ТОВ "Промтоварний ринок", відбувся мітинг. Захід був організований ініціативною групою підприємців ринку і Асоціацією працедавців півдня України. За словами президента Асоціації Юрія БОРЩЕНКА, участь в мітингу взяло понад 5 тис. людей.

Під час мітингу підприємці висловили різке обурення рішенням Господарського суду Одеси, що призначив фінансову і будівельну експертизи ринку. Це було зроблено в рамках судових позовів до ТОВ "Промтоварний ринок" з боку одеської міської ради. У своїх позовах влада міста вимагає передати їй частину майна підприємства і виплатити майже 500 млн. гривень компенсації. Адвокати ТОВ "Промтоварний ринок" вважають це "рейдерською атакою".

Під час мітингу були ухвалені наступні рішення. По-перше, 5-го жовтня підприємці пікетуватимуть сесію Одеської міськради. Під час пікету кожному депутату буде вручено звернення від працівників "7 кілометра", а лідерам всіх фракцій – понад 11 тис. підписів, поставлених під цим зверненням. По-друге, пікетувальники вимагатимуть від депутатів заслухати виконком міської ради на предмет правочинності поданого позову. За словами Ю.БОРЩЕНКА, деякі депутати дізналися про те, що вони судяться з ринком, тільки із засобів масової інформації.

Нарешті, учасники мітингу заявили про намір зареєструвати ініціативну групу, що займеться "підготовкою референдуму про довіру до одеського міського голови Е.ГУРВІЦА, який заявив, що подача позову – його особиста ініціатива".