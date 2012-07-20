Москаль в аварії зламав ребро

Народний депутат Геннадій Москаль потрапив у ДТП і госпіталізований до терапевтичного відділення Одеської клінічної лікарні з переломом ребра.

Про це повідомляє прес-служба МНС

Нагадаємо, аварія сталася у четвер о 18.40 у Миколаївській області на 105-му км автошляху Одеса – Мелітополь – Новоазовськ.

Водій автомобіля ОДАЗ-2714 („Газель”) скоїв зіткнення з легковим автомобілем Audi-Q7, внаслідок чого постраждали пасажири легковика: Г.Москаль і депутат Миколаївської міської ради І.Кучеренко, якого було госпіталізовано до лікарні швидкої медичної допомоги Миколаєва з переломом правого плеча.

Причина дорожньо-транспортної події встановлюється. За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.