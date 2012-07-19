Геннадій Москаль потрапив у ДТП

Про це повідомляє ЦГЗ УМВС України в Миколаївській області.

55-річний житель Одеської області, керуючи вантажним автомобілем ОДАЗ-2714, не переконався в безпеці маневру і почав рух з узбіччя, виконуючи поворот наліво. В результаті цього він зіткнувся з автомобілем «АУДІ-Q7», який рухався в попутному напрямку під керуванням 30-річного жителя Миколаївської області.

Як вдалося з`ясувати «Новинам-N», в ДТП постраждав народний депутат, пepший зaступник голови пocтійнoгo кoмітeту Bepxoвнoї Paди з бopотьби з кopyпцією і opгaнізoвaною злочинністю Гeннaдій Mocкaль, який прибув сьогодні до Миколаєва на засідання круглого столу «3aкoнніcть і пpaвocyддя в сучасній Україні». Після участі в круглому столі Москаль відправився до Одеси. Супроводжував його депутат міськради Олександр Курченко, який у ДТП зламав руку.

Народний депутат України відмовився від надання медичної допомоги, зазначивши, що по консультацію він звернеться в м. Одеса, після чого залишив місце події на іншому транспорті.

Слідчим відділенням Миколаївського РВ УМВС України в Миколаївській області порушено кримінальну справу за ознаками ч. 1 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху». Проводяться першочергові слідчі дії, встановлюються обставини події.