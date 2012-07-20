ЗМІ: київським медикам затримують зарплату

Про це повідомляє газета "Україна молода" (№ 105 від 20 липня).

"Київські медики не пригадують чогось подібного за останні десять років. Уже два тижні їм без жодних адекватних пояснень затримують зарплатню. Регіональний орган управління - Головне управління охорони здоров’я при міській адміністрації - як води у рот набрало. Лікарям не дозволяють говорити про проблему та писати скарги. Керівники столичних лікарень лише розводять руками - мовляв, грошей нібито не стало через єврочемпіонат", - пише видання.

За інформацією газети, лише працівники міської станції швидкої допомоги 11 липня отримали зарплату за червень. "У решті медзакладів, якими опікується місто, а не безпосередньо міністерство, лікарі працюють на правах волонтерів", - зазначає "Україна молода".

"У нас уже мав бути аванс за липень - 15-18 числа. Але за червень ще не дали зарплатні. Добре хоч "швидкій допомозі" виплатили, бо це ж узагалі ганьба була б. А всі решта лікарень, підпорядкованих Головному управлінню охорони здоров’я, з 5 числа не бачать грошей. На роботу ми поки що ходимо, але все частіше заходять розмови про страйк", - цитує видання на правах анонімності працівника однієї зі столичних лікарень Ірини.

За її словами, медики опинилися у патовій ситуації. "Адже керівництво медичних закладів забороняє підлеглим звертатися до столичної адміністрації, ради та Управління охорони здоров’я з вимогами та скаргами. Жінка каже: їх залякують звільненнями навіть за поширення інформації про затримку зарплатні. А київська телефонна послуга "Кожен дзвінок важливий" - "гаряча лінія" 15-51 Черновецького, а тепер Попова - чує не всіх, бо не розглядає анонімні звернення. Відтак проблеми нібито і немає", - повідомляє видання.

За інформацією газети, від безгрошів’я найбільше страждають ті, кому зарплати і без того вистачало лише на найнеобхідніше. "Медики зазначають, що чи не половина персоналу столичних лікарень у Києві не мешкає. Приїжджі переважно працюють медсестрами, санітарками та реєстраторками з найнижчими ставками, значну частину заробленого витрачаючи на проїзд до Києва і назад - іноді це до 40 гривень на день", - зазначається газета.

"Наприклад, медсестра "брудними" отримує 1200 гривень, медсестра вищої категорії - 1370 гривень. Приїжджі працюють за такі гроші, бо кияни не дуже погоджуються стільки отримувати. А в селах і райцентрах роботи просто немає. Крім того, ті медики, що пішли у відпустки, відпочивають удома, оскільки не можуть кудись поїхати - бо ж не виплатили відпускних", - цитує газета медпрацівницю Ірину.

У Київраді обмежуються лише інформацією про певне недоотримання коштів сферою охорони здоров’я. "Цього року державний бюджет покрив лише 60% коштів, необхідних місту на сферу охорони здоров’я. При цьому столиці довелося вкласти чималий ресурс у гідну підготовку до Євро-2012. Тепер, щойно з’являється додаткова фінансова можливість, ми спрямовуємо гроші на медицину, освіту та соціальний захист", - цитує видання пояснення колишньої співголови Блоку Черновецького Алли Шлапак.

За словами члена бюджетної комісії Київради Андрія Страннікова, істинною причиною затримки зарплат є проблематичне надходження коштів до загального фонду міського бюджету та переорієнтація коштів на "популістські статті" перед виборами.

"Надходження до бюджету погано відбувається від продажу чи оренди землі - станом на квітень виконання плану щодо продажу землі було на рівні 25%. Плюс до того - цього року КМДА хоче щедро розрахуватися з пенсіонерами і малозабезпеченими. Адже видаткову частину програми "Турбота" було збільшено аж на 430 мільйонів гривень. Згадаймо ще, що останні роки Київ постійно бере кредити. У такій ситуації не могло обійтися без постраждалих", - сказав А.Странніков.

Попри затримки із зарплатою, Київська міськдержадміністрація заявляє, що, аби медична допомога у столиці стала ефективною, "місто не пошкодувало ні сил, ні ресурсів". Мовляв, "цьогоріч на утримання станції швидкої медичної допомоги Київ виділив на 38,2% більше коштів, ніж минулого року. Тобто швидка медична допомога отримує на 546,9 тисячi гривень більше", - йдеться у відповіді на запит "України молодої". Причин, через які лікарі "швидкої" отримали гроші за червень із запізненням, а за липень ще не отримали авансу, не назвали.