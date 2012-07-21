Азаров перелічив чинники, що заважають економіці розвиватися

Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час спілкування з користувачами соцмережі Facebook.

«Ще раз підкреслюю: ми з довірою і пошаною ставимося до цих прогнозів», - написав М.Азаров.

«Представники МВФ, Світового банку та інших фінансових організацій, які моніторять ситуацію на Україні, володіють можливістю достатньо точно і реалістично прораховувати прогнози розвитку економіки України. І уряд до них уважно прислухається. Іноді ці прогнози співпадають з нашими. Іноді відрізняються. Але це зовсім не означає, що вони щось роблять навмисне або з якоюсь метою», - написав М.Азаров у відповідь на запитання одного з користувачів, чи не навмисне прогнозні показники знижуються.

Прем'єр зазначив, що головне - зробити прогноз реалістичним, адже від цього залежить планування витрат бюджету, проведення грошово-кредитної політики Нацбанку і цілий ряд інших найважливіших напрямків політики держави.

На думку М.Азарова, основні чинники, які визначають зниження прогнозних показників: економічна рецесія в Євросоюзі; банківська криза; боргова криза.

«Я вам перелічив тільки деякі з чинників, які впливають на розвиток нашої економіки. Насправді чинників значно більше. Є внутрішні чинники, є зовнішні чинники. І є, нарешті, заходи уряду з мінімізації впливу негативних чинників на економіку України. І ось, коли це все зводиться до єдиного цілого, а конкретні цифри визначають прогнози зростання економіки, ось тут може виникати дискусія. Тут можуть бути різночитання. Але ще раз підкреслюю, що ніякої навмисності в оцінках я за свій досвід співпраці з МВФ і з Світовим банком не зустрічав», - написав М.Азаров у соцмережі Facebook.

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Як повідомляв УНІАН, МВФ у квітні 2012 року знизив прогноз зростання ВВП в Україні з 4,8% до 3%, у червні міжнародне рейтингове агентство Moody's - до 2,5-3,0%, 19 липня Світовий банк (СБ) знизив прогноз зростання ВВП з 2,5% до 2%.

Ряд експертів також прогнозують, що зростання ВВП України складе за підсумком 2012 року 2%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розрахований виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%.