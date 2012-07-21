Україна втратила 15 позицій в індексі прозорості ринку

Торік країна мала 46-ту позицію, повідомляє прес-служба компанії.

Згідно з індексом, найпрозорішим ринком нерухомості в 2012 році стали США, за ними з невеликим відривом йдуть Велика Британія та Австралія. До категорії «З високою прозорістю» входять також Нідерланди, Нова Зеландія, Канада, Франція, Фінляндія, Швеція й Швейцарія. Найбільші міста країн БРІК знаходяться на шляху до прозорості.

При цьому Москва й Санкт-Петербург зайняли в рейтингу 37 і 44 місце, тоді як у 2010 році дві російські столиці були на 31 і 35 рядках, відповідно. Відносне послаблення позицій Росії в рейтингу пояснюється динамічним підвищенням прозорості деяких ринків, що розвиваються, стартувавши з низької бази.

Міста України займають 61 рядок рейтингу прозорості ринків нерухомості (46-е місце в попередньому дослідженні).

До числа країн із найнижчим рівнем прозорості входять Венесуела, Монголія, Туніс, Гана, Ірак, Пакистан, Алжир, Ангола, Нігерія та Судан. У цей же ряд потрапила Білорусь.

«Поточні результати свідчать про взаємозв'язок між обсягами інвестицій у нерухомість і прозорістю ринків. Усі ринки, де протягом останніх двох років спостерігалися найвищі темпи зростання обсягів прямих інвестицій у комерційну нерухомість, такі як Бразилія, Туреччина, Індонезія та В'єтнам, входять до першої десятки світових лідерів із покращення прозорості», - вважають у компанії.

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Індекс прозорості світових ринків нерухомості, вперше опублікований в 1999 році, складає компанія Jones Lang LaSalle та її підрозділ LaSalle Investment Management на основі сукупності кількісних ринкових даних і інформації, зібраної шляхом опитування міжнародної бізнес-спільноти. На кожному ринку проводився загальний аналіз 83 різних чинників, які були згруповані по 13 тематичних питаннях, що враховують як фундаментальні показники ринків і нормативно-правову базу, так і особливості укладення угод.