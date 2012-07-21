Журі Одеського кінофестивалю визначило переможців

Як передає кореспондент УНІАН, кращим фільмом визнано картину «Чемпіони з підворіття» режисера Ахтема Сейтаблаєва. Фільм, головну роль у якому зіграв Олексій Горбунов, відзначено нагородою «Золотий Дюк» - за актуальність теми і акторську гру.

Вручено також три спеціальні дипломи: авторам фільму «Гамер» («Gaamer»), що заслужив особливу згадку журі, а також короткометражних стрічок «День незалежності» Антоніни Ноябрьової та «Красива жінка» Олени Алімової – «за оригінальність ідеї та операторську роботу».

Нагородою «Дон Кіхот» Міжнародної федерації кіноклубів (FICC) відзначено український фільм «Звичайна справа» режисера Валентина Васяновича. «У картині через історію головного героя показано збереження людиною почуття власної гідності», - сказано в обгрунтуванні журі свого рішення.

Спеціальної нагороди журі FICC удостоєна картина «Парад» Серджана Драгоєвича (ко-продукція Словенії, Македонії, Хорватії, Сербії та Чорногорії).

Фестиваль відкрився 13 липня й завершується сьогодні, 21 липня.