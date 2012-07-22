Потап і Настя уже точно не пара

Про закінчення спільної творчої кар'єри заявила сама Настя.

Співачка повідомила, що вона і Потап вирішили припинити співпрацю і почати сольну кар'єру, пише Обозреватель.

У своєму інтерв'ю артистка заявила, що вони виросли з цього знаменитого дуету. Кожен з них будує свої власні плани, виношує нові музичні твори. У зв'язку з цим виконавці вирішили розійтися.

Настя повідомила, що вже восени вона збирається зайнятися записом своєї нової сольної пісні, на яку незабаром буде знятий відеокліп. А ось Потап ще раніше заявляв, що його стосунки з Настею залишають бажати кращого. Єдине, що тримало дует разом настільки довгий час - це публіка.

"Ми терпіти одне одного не можемо, просто для вас намагаємося", - розповідав Потап.