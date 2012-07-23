Бортко про Ступку: Герої, яких він зіграв, будуть жити

Про це повідомляє РІА Новости.

"Він мав велике значення для нашої культури. Останнім часом Богдан Ступка багато знімався в Росії. Це наша - спільна - культура. І Микола Васильович Гоголь писав як представник саме нашої спільної культури. Ми втратили великого артиста, не тільки наша культура. Він був одним з кращих акторів Європи ", - підкреслив режисер.

За словами В.Бортка, Богдан Ступка був дуже "веселою, доброю, а головне - мудрою людиною".

"Я глибоко сумую, оскільки пішов з життя мій товариш по роботі. Над "Тарасом Бульбою" ми працювали цілий рік. Зйомки іноді проходили у вкрай важких умовах, але з Богданом Сильвестровичем завжди було чудово легко спілкуватися. Він підбадьорював і своїх молодих товаришів, показував, що є ще порох в порохівницях. І знімальна група, дивлячись на його енергетику, жила ", - поділився спогадами режисер.

"Пішов один з нас. Коли вмирає людина - це трагедія, коли помирає такий актор - це безумовна трагедія. Але герої, яких він зіграв, будуть жити", - сказав В.Бортко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 липня, на 71-му році життя помер Герой України, художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Богдан Ступка.