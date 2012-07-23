Бортко про Ступку: Герої, яких він зіграв, будуть жити
Режисер Володимир Бортко, який зняв фільм "Тарас Бульба", де головну роль зіграв Богдан Ступка, вважає смерть актора втратою для всієї культури.
Про це повідомляє РІА Новости.
"Він мав велике значення для нашої культури. Останнім часом Богдан Ступка багато знімався в Росії. Це наша - спільна - культура. І Микола Васильович Гоголь писав як представник саме нашої спільної культури. Ми втратили великого артиста, не тільки наша культура. Він був одним з кращих акторів Європи ", - підкреслив режисер.
За словами В.Бортка, Богдан Ступка був дуже "веселою, доброю, а головне - мудрою людиною".
"Я глибоко сумую, оскільки пішов з життя мій товариш по роботі. Над "Тарасом Бульбою" ми працювали цілий рік. Зйомки іноді проходили у вкрай важких умовах, але з Богданом Сильвестровичем завжди було чудово легко спілкуватися. Він підбадьорював і своїх молодих товаришів, показував, що є ще порох в порохівницях. І знімальна група, дивлячись на його енергетику, жила ", - поділився спогадами режисер.
"Пішов один з нас. Коли вмирає людина - це трагедія, коли помирає такий актор - це безумовна трагедія. Але герої, яких він зіграв, будуть жити", - сказав В.Бортко.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 липня, на 71-му році життя помер Герой України, художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Богдан Ступка.