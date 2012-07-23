Ступку поховають поруч із Лобановським і Вороніним

Як повідомляє Урядовий портал, поховання відбудеться о 14.00 (52 ділянка кладовища).

У дирекції кладовища газеті "Сегодня" розповіли, що на цьому полі поховані такі видатні українці, як легендарний футболіст і наставник київського «Динамо» Валерій Лобановський, письменник Павло Загребельний, відомий модельєр Михайло Воронін, політичні діячі Олександр Зінченко, Георгій Кирпа, Михайло Сирота та інші.

Перед цим з 10.00 до 13.00 відбудеться громадська панахида в залі Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Сьогодні о 18.00 у Храмі Миколая на Аскольдовій могилі у Києві розпочалося відспівування Б.Ступки.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня на 71-му році життя помер Герой України, художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Б.Ступка.

Життя актора обірвалася в столичній лікарні «Феофанія», де він провів останні чотири місяці. Півтора року тому в Німеччині йому була зроблена операція на серці.

***Б.Ступка народився 27 серпня 1941 року в с. Куликів Жовківського району Львівської області. Народний артист УРСР (1980), Народний артист СРСР (1991), лауреат Державної премії СРСР (1980), лауреат Шевченківської премії (1993, за головну роль у виставі «Тев'є-Тевель» за Шолом-Алейхемом), міністр культури України (1999 - 2001), Герой України (2011). Художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Знявся у майже ста фільмах.