Помер Богдан Ступка

Сьогодні в Києві на 71 році життя після тривалої хвороби помер Герой України, актор театру і кіно, директор Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка Богдан Сильвестрович Ступка.

Як повідомила УНІАН радник Президента України Ганна Герман, смерть актора настала близько шостої години ранку. Г.Герман також повідомила, що похорон Б.Ступки відбудеться 24 липня. *** Б.Ступка народився 27 серпня 1941 року у с. Куликів Жовківського району Львівської області. Народний артист СРСР (1991). Лауреат Державної премії СРСР (1980). Герой України (2011).

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