Легендарний виробник вертольотів Sikorsky хоче купити українські двигуни

Вчора американська вертольотобудівна компанія Sikorsky Aircraft підтвердила, що обговорює умови співпраці з запорізьким виробником двигунів "Мотор Січ" щодо можливої ​​ремоторизації вертольотів S-61, повідомляє «КоммерсантЪ-Украина».

"Ми вели переговори з" Мотор Січ ". Однак я не можу ні коментувати їх, ні міркувати про можливі результати. Деякі серйозні технічні питання поки не вирішено", - заявив директор із зовнішніх комунікацій Sikorsky Aircraft Пол Джексон.

Sikorsky Aircraft (штаб-квартира в Стратфорді, штат Коннектикут) була заснована в 1925 році київським вченим-авіаконструктором Ігорем Сікорським. Компанія проектує, виготовляє та обслуговує військові і комерційні вертольоти, а також літаки. В Sikorsky Aircraft працює близько 18 тис. осіб, вона є дочірнім підприємством United Technologies Corp. У 2011 році обсяг поставок компанії склав 274 вертольоти. Виручка Sikorsky Aircraft в I кварталі - $ 1,34 млрд. Зокрема, одним з найвідоміших вертольотів, створених компанією є багатоцільовий Sikorsky UH-60 Black Hawk, більш відомий під назвою "Чорний яструб".

Про переговори з Sikorsky Aircraft минулої неділі заявив глава ради директорів "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв. Сторони провели вже кілька зустрічей, причому американський виробник сам звернувся до "Мотор Січ".

"Вертолітний бренд Sikorsky поважають в Америці. Вертоліт S-61 трохи менше Мі-17, на ньому стоїть двигун виробництва General Electric потужністю 1,4 тис. к.с. Однак він нездатний літати в умовах сильної спеки, наприклад при 50° C, тому компанія звернулася до нас", - уточнив Богуслаєв.

"Зараз йде процес технічної адаптації двигуна, нам необхідно його доопрацювати. У цьому й полягають технічні питання і проблеми, про які згадали в Sikorsky Aircraft: не можна так просто взяти мотор з однієї машини і поставити його на іншу", - пояснив він. За словами Богуслаєва, в наступному році повинен відбутися перший виліт вертольота з оновленим двигуном: "Це цікава робота, і ми знаходимо взаєморозуміння з Sikorsky".

Вимога, щоб двигун працював в умовах високих температур, може означати, що модернізовані вертольоти будуть експлуатуватися в країнах Близького Сходу та/або африканських країнах, говорить у своєму звіті аналітик ІК Concorde Capital Роман Дмитренко. "У 2010 році Sikorsky почав співпрацю з компанією Carson Helicopters в частині модернізації S-61 для поставок їх до Афганістану. На цей ринок зараз поставляються російські Мі-17, і очевидно, що Sikorsky зацікавлений в тому, щоб зайняти цю нішу", - говорить старший аналітик ІГ "АРТ-Капітал" Олексій Андрейченко.

Аналітик підрахував, що в рамках контракту для Афганістану Sikorsky потрібно модернізувати 110 вертольотів. У цьому випадку потенційний дохід "Мотор Січ" від цього контракту з урахуванням додаткових двигунів може скласти 1,4 млрд грн. Вартість одного двигуна становить 4,5 млн грн.

Роман Дмитренко вважає, що співпраця з Sikorsky Aircraft "зможе відкрити" Мотор Січ "можливості для укладення інших угод з великими клієнтами в ніші виробників літаків для НАТО" і зробить компанію менш залежною від замовлень "Вертольотів Росії" - одного з найбільших замовників "Мотор Січ ". "Якщо" Мотор Січ "виграє у General Electric, це підніме виробника на зовсім інший рівень", - говорить Олексій Андрейченко.