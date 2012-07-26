«Укрзалізниця» підключила єдину систему управління вантажними перевезеннями

Як повідомили УНІАН в «Укрзалізниці», система об'єднала в собі електронні бази даних по всіх шести залізницях України.

Єдина система дозволяє об'єднати всі бази даних, моніторинг і контроль над перевезеннями для впровадження нових технологій роботи, ухвалення оперативних управлінських рішень, середньострокового й довгострокового планування всіх ресурсів.

До єдиної системи підключені тисяча термінальних пристроїв, за допомогою яких працівники залізничного транспорту всіх базових рівнів мають можливість отримати інформацію свого рівня, яка дозволяє ефективно управляти вантажними перевезеннями.

Оновлення баз даних системи відбувається щосекунди по території всієї країни.

«Нова система дозволяє бачити Україну як єдине ціле, дає можливість управляти всіма вантажними перевезеннями від їх зародження, як правило на сході країни, й закінчуючи їх потраплянням у прикордонні порти півдня або заходу України», - зазначив начальник ДП «Головний інформаційно-обчислювальний центр» Володимир Мурзін.

Довідка УНІАН. Залізниці України в січні-червні 2012 року перевезли 224,74 тонн вантажів - на 1% більше, ніж у січні-червні 2011 року.

Інвентарний парк найбільш затребуваного рухомого складу - напіввагонів "Укрзалізниці" становить 58,2 тис. штук. Крім того, 32 тис. напіввагонів належать вітчизняним підприємствам.

Залізниці України за 6 місяців 2012 року, через простої та затримки напіввагонів на під'їзних шляхах промислових підприємств, не змогли задіяти в перевізному процесі 153,649 тис. напіввагонів і недоотримали таким чином понад 96 млн грн.