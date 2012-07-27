Аеромобільним військам повернуть назву "десантні"

Про це повідомив командувач Сухопутними військами генерал-полковник Геннадій Воробйов, інформує прес-служба Міністерства оборони.

"До 2 серпня наші Аеромобільні війська рішенням Верховного Головнокомандуючого будуть перейменовані в Високомобільні десантні війська - ВДВ", - цитує РосБізнесКонсалтинг.

Г.Воробйов зазначив, що порівняно з минулим роком вдвічі збільшилася кількість стрибків з парашутом: їх виконано майже 21 тис. Українські військові отримали на озброєння модернізований ударний вертоліт Мі-24, а нещодавно введено в дію бронетранспортер БТР-4Е українського виробництва, розроблений в Харківському КБМ ім. Морозова у співпраці з вітчизняними підприємствами оборонно-промислового комплексу.

Командувач також наголосив, що Сухопутні війська здійснили значний прорив у бойовій підготовці. Це продемонстрував і хід українсько-американських навчань Rapid Trident-2012, що відбулися на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки.

У свою чергу, заступник начальника штабу Командування сухопутних військ США в Європі бригадний генерал Майкл Білс поінформував, що американська сторона витратила на проведення цих навчань близько 4,5 млн дол.

"Наші українські партнери освоїли ці кошти з максимальною користю для справи. Такий ретельної підготовки навчально-матеріальної бази, технічних засобів та інфраструктури полігону я не бачив давно", - заявив він.