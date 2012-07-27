У Дзержинську зупинили шахту: на поверхню вивели 162 гірники

16:24, 27 липня 2012
Суспільство
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Сьогодні, 27 липня, у Дзержинську Донецької області на шахті «Північна» ДП «Дзержинськвугілля» на горизонті 1050 метрів було виявлено задимлення.

Шахта, шахтар, фото lugtu.lg.ua

Як повідомляє прес-служба МНС України, у цей час у шахті працювали 162 людини, з них 4 на аварійній ділянці. Всі вони були виведені на поверхню. Наразі робота шахти тимчасово призупинена. Причина інциденту встановлюється.

Під час розвідки рятувальники виявили слабку задимленість на вентиляційному штреку №17. Наразі проводяться роботи з підготовки до ізоляції аварійної дільниці.

На шахті працює 5 відділень гірничорятувального загону та 3 реанімаційні протишокові групи Міністерства енергетики та вугільної промисловості. Від ГТУ МНС у Донецькій області залучалась мобільна оперативна група.

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