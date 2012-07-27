Синод РПЦ встановив ще одне церковне свято - Собор Київських святих

Священний синод Російської православної церкви встановив загальноцерковне свято - вшанування Собору Київських святих.

Про це повідомляє офіційний сайт Української православної церкви.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні священного синоду РПЦ, що відбулося у Святій Києво-Печерській лаврі. Своїм рішенням синод підтримав пропозицію предстоятеля УПЦ Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Володимира щодо внесення у загальноцерковний місяцеслов РПЦ дня пам’яті віднайдення чесних мощей священномученика Володимира та Собору Київських святих.

Священний Синод РПЦ постановив святкувати Собор Київських святих в день пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира 28 липня та відзначати пам’ять віднайдення мощей священномученика Володимира, митрополита Київського і Галицького, розстріляного більшовиками, 27 червня.

Сайт УПЦ надає список Собору Київських святих, до якого, зокрема, увійшли князь Володимир, княгиня Ольга, єпископи та митрополити, а також всі святі Києво-Печерські.