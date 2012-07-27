Літати до Швейцарії стане простіше

Україна і Швейцарія мають намір налагодити регулярне повітряне сполучення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду України, проект Угоди між Україною і Швейцарією про регулярне повітряне сполучення схвалено Кабінетом міністрів на засіданні 25 липня розпорядженням №505-р. Згідно з документом, підписати угоду від української сторони доручено голові Державної авіаційної служби Анатолію Колеснику. Подробиці угоди не повідомляються.

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