Представники інтелігенції просять про термінову зустріч з Януковичем

Про це в коментарі УНІАН сказала радник Президента України - керівник Головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань АП Ганна Герман.

Вона зауважила, що в Адміністрацію Президента поки що не надходив закон про засади державної мовної політики. «Про те, що він підписаний головою парламенту, я довідалася з повідомлень у пресі, в яких є посилання на прес-службу Верховної Ради України. Однак я можу підтвердити те, що до Президента у зв’язку з інформацією про підписання закону справді звернулися представники української інтелігенції. Вони просять про невідкладну зустріч з главою держави для обговорення ситуації, яка склалася», - сказала Г.Герман.

Вона зазначила, що «відомі громадські діячі, вчені, письменники написали Президентові про те, що вони хотіли б уже завтра мати з Президентом України детальну розмову на цю тему».

«Ми передали Президентові листа, який підписало більше десятка представників української інтелігенції. Протокол глави держави повідомляє про заздалегідь узгоджений графік Президента, який, як правило, не змінюють спонтанно», - повідомила Радник глави держави в додала: «Але я знаю Президента і вірю, що Віктор Федорович знайде можливість, щоб обговорити таку важливу і непросту проблему з лідерами громадської думки. Тому будемо чекати на відповідь глави держави».

«Єдине, в чому я впевнена і про що я вже говорила – це те, що Президент своїм рішення не скривдить жодної соціальної групи: ані тих людей, які рідною вважають українську мову, ані тих, хто рідною вважає російську чи іншу мову», - запевнила Г.Герман.