Мін’юст назвав 20 партій, які вже надали документи для виборів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мін’юсту з посиланням на міністра Олександра Лавриновича.

За його словами, станом на 10.00 2 серпня Міністерство юстиції вже засвідчило копії статутів та свідоцтв про реєстрацію 15 політичним партіям.

О.Лавринович нагадав, що пунктом 2 частини першої статті 54 Закону «Про вибори народних депутатів України» встановлюється, що Центральна виборча комісія реєструє кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії, за умови отримання копій свідоцтва про реєстрацію партії та її статуту, засвідчених Міністерством юстиції.

О.Лавринович зазначив, що процес засвідчення триватиме до останнього дня подачі політичними партіями і блоками документів на реєстрацію списків кандидатів у народні депутати України.

Копії статутів та свідоцтв про реєстрацію для участі у виборах 28 жовтня вже видано: Комуністичній партії України; політичній партії "Зелені"; Партії регіонів; Всеукраїнському об’єднанню "Батьківщина"; Партії державного нейтралітету; партії "Віче"; "Справедливій Україні"; Радикальній партії Олега Ляшка; Аграрній партії України, Українській національній консервативній партії; партії "Нова політика".

Засвідчені копії статутів та свідоцтв про реєстрацію партій:

партії Наталії Королевської «Україна – Вперед»; Всеукраїнського об’єднання «Свобода»; партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка»; партії «Руський блок».

На розгляді в Міністерстві юстиції знаходяться 5 заяв про засвідчення копій таких партій: Партія зелених України; партія "Демократичний альянс"; Ліберальна партія України; Конгрес українських націоналістів; партія «Українська платформа «Собор».

Міністр юстиції нагадав, що відповідно до статті 10 Закону України «Про вибори народних депутатів України», право висування кандидатів у депутати належить громадянам України, які мають право голосу. Це право реалізується ними через партії або шляхом самовисування відповідно до цього закону.