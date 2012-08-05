На відкриття ювілейного «КаZантипу» з'їхалося більше 20 тисяч людей

Музичний проект «КаZантип», який цього року відзначає двадцятиріччя, офіційно відкрився сьогодні вночі на західному узбережжі Криму, в селі Попівка поблизу Євпаторії, передає кореспондент УНІАН.

«КаZантип» на початку 1990-х проводився в північно-східній частині Криму, на мисі Казантип. Звідси й назва проекту. Спочатку це був спортивний захід, який збирав фанатів віндсерфінгу, на якому виступали музиканти. На початку 2000-х років «КаZантип» почали проводити на заході Криму і невдовзі перейменували в «Республіку Z».

На пляжі в селі Попівка розміщено десятки барів і танцполів, а також багато дивних архітектурних споруд.

На головному танцполі вночі виступила група з Ісландії GusGus, яка поєднує у своїй музиці елементи техно, фанка, хіп-хопу, хаусу, а також англійський діджей Sasha, на початку 90-х він був центральною фігурою в популяризації електронної танцювальної музики.

Цього року віза, яка надає необмежений доступ на територію "Республіки Z", коштує 2 тисячі грн, разовий вхід – 1 тисячу гривень. Жовта валіза, виконана за правилами "КаZaнтипу", залишається одним з його символів і за умови завчасної реєстрації дає право безкоштовного входу на територію республіки.

Ювілейний "КаZантип" триватиме до середини серпня.