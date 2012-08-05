«Бандерштат-2012» зібрав понад три тисячі учасників

Як передає кореспондент УНІАН, нинішній фестиваль присвячено 70-літтю створення Української Повстанської Армії. Він триває вже третій день і відбувається у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки.

За словами його виконавчого директора Павла Данильчука, на фестиваль з’їхалися люди з усіх областей західного регіону, а також чимало з Києва, Вінниці, Дніпропетровська, Одеси, Полтави, Чернігова, а також гості з Білорусі та Польщі.

Варто зазначити, що програма фестивалю дуже насичена. Окрім музичної частини, відбувалися й традиційні зустрічі з відомими людьми, ветеранами УПА, перегляди фільмів на патріотичну тематику, пісні біля ватри.

«Фестиваль проходить успішно, люди задоволені музичною та творчою програмою. З кожним роком ми намагаємося робити фестиваль на більш якісному рівні, сподіваємося, що наступного року нас відвідає ще більше людей», - зазначив П. Данильчук.

Сьогодні відбулась історична реконструкція бою та флеш-моб, під час якого присутні виклали абревіатуру УПА, до її 70-річчя. Завершиться фестиваль сьогодні підсумковим гала-концертом.