Німець намагався вивезти з України золоті злитки на півмільйона

Як повідомили УНІАН на Львівській митниці, золото намагався вивезти з України громадянин Німеччини.

Під час поглибленого огляду автомобіля в багажному відділенні, в ніші для зберігання запасного колеса митники знайшли поліетиленовий мішок, в якому були золоті злитки та ланцюжок з металу жовтого кольору з металічним кулоном білого кольору.

Згодом в сумці, яка теж була в багажнику, під особистими речами було виявлено ще частину золотих злитків. За повідомленням митниці, загалом було знайдено 52 злитки вагою 5, 50, та 100 гр. 999,9 проби. На всіх злитках є клеймо банку, де вказано їх вагу та пробу. Загалом вилучено понад один кілограм золотих злитків, орієнтовна вартість яких понад 500 тис. грн.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 та 483 Митного кодексу України.