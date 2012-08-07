ООН обурена поводженням із двома біженцями в Україні

Про це повідомляється на сайті Управління Верховного комісара ООН в Україні.

Обоє були затримані з метою екстрадиції і перебувають в Київському і Харківському СІЗО.

УВК ООН висловило рішучий протест проти умов їх утримання, підкресливши, що це відверте порушення основоположних прав людини.

Як наголошується в повідомленні, один з біженців очікує на термінове переселення до країни-учасниці Конвенції ООН 1951 року «Про статус біженців» (країни ЄС) після того, як ця держава визнала його потребу в міжнародному захисті. Протягом тижня після його таємного перевезення з Києва до Харкова біженець залишається ізольованим і не має доступу до адвоката. Генеральна прокуратура України надала дозвіл Регіональному представнику УВКБ ООН та його колегам на відвідання біженця в Києві, однак коли його було перевезено до Харкова, цей дозвіл втратив свою чинність і не був визнаний керівництвом Харківського СІЗО. Це порушує положення Угоди між УВКБ ООН та урядом України від 1996 року, а також низки інших міжнародних стандартів у сфері захисту біженців.

Другого підмандатного УВКБ ООН біженця, який також перебуває під захистом Європейського суду з прав людини, що, згідно з Правилом 39, заборонив Україні повертати його до країни походження, було жорстоко побито, коли він перебував під вартою у Київському СІЗО № 13. Наразі він перебуває в лікарні під вартою прикутий наручниками до ліжка з серйозними травмами, що спричинили тривалу втрату свідомості, йдеться в повідомленні. УВКБ ООН сподівається, що з біженцем будуть поводитися гуманно і не відправлять назад до в’язниці до ретельного медичного обстеження на предмет внутрішніх ушкоджень.

УВКБ ООН закликає пенітенціарну службу та правоохоронні органи негайно розпочати прозоре розслідування цього жахливого злочину і притягнути до відповідальності осіб, які не забезпечили безпеку затриманого.

УВКБ ООН неодноразово наголошувало у своїх зверненнях до державних органів України, зокрема до Державної міграційної та Пенітенціарної служб, а також до Генеральної прокуратури, що екстрадицію біженця чи шукача статусу біженця до країни походження буде розцінено як вислання і серйозне порушення національного законодавства та міжнародних зобов’язань України.

УВКБ ООН продовжує закликати утриматися від екстрадиції, звільнити першого біженця з ув’язнення та дозволити йому виїзд до країни переселення.

Верховний комісар ООН у справах біженців Антоніу Гутерріш звернувся з листом до Президента України Віктора Януковича, щоб привернути його особисту увагу до даної справи та заручитися допомогою у її вирішенні. Верховний комісар висловив свою глибоку стурбованість, оскільки екстрадиція буде розцінена як порушення основоположних принципів міжнародного права у сфері захисту біженців.

Регіональний представник УВКБ ООН і його колеги очікують на отримання вільного доступу до осіб під опікою організації, оскільки за даних обставин неможливо переконатися, чи перший з них досі перебуває на території України і чи другий отримує належний догляд.