Прес-тур до місця розкопок резиденції княгині Ольги та пошуку поховань святих Бориса і Гліба

10 серпня о 10.00 відбудеться прес-тур до Вишгородського історико-культурного заповідника на місце археологічних розкопок, що проходять у рамках проекту “Пошук заміського палацу княгині Ольги та місця поховання князів Бориса і Гліба – перших святих мучеників Східної Європи”.

Організатори археологічної експедиції пошуків княжої резиденції та поховання Бориса і Гліба: Вишгородський історико-культурний заповідник, «Парк Київська Русь» – Центр культури та історії Древньої Русі, Інститут археології Національної академії наук України.

Біля місця розкопок відбудеться брифінг із організаторами досліджень та археологами. Серед спікерів: директор Вишгородського історико-культурного заповідника Ірина Пироженко, президент «Парку Київська Русь» Володимир Янченко, керівник експедиції, старший науковий співробітник Центру археології Києва Інституту археології НАН України Всеволод Івакін, представники міської та районної влади Вишгорода.

На брифінгу буде оголошено про перші результати розкопок: знайдені фрагменти споруд, прикрас, гончарних виробів, фрагменти пірофілітового сланцю, що використовувався зокрема і у виготовленні саркофагів. Можливо знайдено залишки саркофагу, що імовірно належить святим Борису і Глібу?! Організатори археологічної експедиції озвучать свої плани та подальші перспективи розкопок.

Від’їзд із Києва – 10 серпня о 10.00 (станція метро Контрактова площа, вул. Костянтинівська, 2-а, біля ТЦ «Самсон»).

Акредитація та детальна інформація за тел. (044) 461 99 37, (099) 743 80 26,

e-mail: odzenenko@gradkiya.com Оксана Дзененко.