Вагони з вугіллям відчепилися і вдарили пасажирський поїзд
02:15, 09 серпня 2012Суспільство
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О 21.10 8 серпня на Луганщині сталося зіткнення дизель-поїзда сполученням Дебальцеве – Довжанський з чотирма вагонами з вугіллям, які відчепились від вантажного поїзда.
Про це повідомляє сайт Міністерства надзвичайних ситуацій України
Жертв немає. Внаслідок події постраждало семеро осіб (пасажири та провідник дизель-поїзда), з яких трьох (один у тяжкому стані та двоє у стані середнього ступеня важкості) госпіталізовано до Перевальської центральної районної лікарні.
З рейок зійшло 3 вантажних вагони, пошкоджено локомотив і вагон дизель-поїзда. Затримки руху залізничного транспорту не було.
Проводяться роботи по відвантаженню вугілля та постановки вагонів на рейки, повідомляє МНС. До робіт залучено відновлювальний поїзд Донецької залізниці.
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