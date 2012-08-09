Вагони з вугіллям відчепилися і вдарили пасажирський поїзд

Про це повідомляє сайт Міністерства надзвичайних ситуацій України

Жертв немає. Внаслідок події постраждало семеро осіб (пасажири та провідник дизель-поїзда), з яких трьох (один у тяжкому стані та двоє у стані середнього ступеня важкості) госпіталізовано до Перевальської центральної районної лікарні.

З рейок зійшло 3 вантажних вагони, пошкоджено локомотив і вагон дизель-поїзда. Затримки руху залізничного транспорту не було.

Проводяться роботи по відвантаженню вугілля та постановки вагонів на рейки, повідомляє МНС. До робіт залучено відновлювальний поїзд Донецької залізниці.