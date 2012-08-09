У паспортному столі в Києві затримали чоловіка, який стріляв у міліціонерів

Як повідомили УНІАН у столичному головному управлінні міліції, інцидент стався сьогодні вранці. Як відзначили в міліції, у співробітників кримінального розшуку була оперативна інформація, що якийсь громадянин «в певний час у визначеному місці може з'явитися з вогнепальною зброєю». Надалі було встановлено, що затриманий, особа якого встановлюється, за підробленими документами намагався одержати паспорт громадянина України. На прохання співробітників міліції пред'явити документи, невідомий вихопив пістолет ТТ і здійснив неприцільний постріл, внаслідок чого, на щастя, ніхто з правоохоронців і людей, які перебували в приміщенні, не постраждав. На даний момент затриманого доставлено до райуправління міліції, особа його встановлюється.