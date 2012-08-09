Азаров з літака оглянув пожежу, яка досягла вже 1500 гектарів

Про це, повідомляє прес-служба Кабінету Міністрів.

"Глава уряду з літака оглянув місце пожежі і оцінив її масштаби. За оперативними даними, на 21.00 пожежа охопила півтори тисячі гектарів лісу", - йдеться в її повідомленні.

Літак приземлився в Миколаєві, після чого Азаров виїхав в село Кринки Цюрупинського району, де відбудеться засідання оперативного штабу.

Як повідомляє прес-служба МНС, до ліквідації пожежі залучено 391 чоловік особового складу, 90 одиниць техніки, у тому числі від МНС - 315 чоловік особового складу і 49 одиниць техніки, 2 пожежних літаки Ан-32П та 2 вертольоти Мі-8 з водозливами.

У район пожежі додатково направлено сили та засоби МНС з АР Крим, Запорізької та Миколаївської областей. На місці події створений оперативний штаб з ліквідації пожежі.

У район пожежі направлені оперативна група МНС на чолі з в.о. міністра.