США задоволені, як ріжуть радянські ракети в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол заявив під час зустрічі з головою Дніпропетровської облдержадміністрації Олександром Вілкулом.

Перед цією зустріччю Дж.Теффт разом із сенатором США Річардом Лугаром і заступником міністра оборони США Енді Вебером відвідали ПХЗ, де ознайомилися з роботою установки гідромеханічного вилучення ТРП та спорудження нової установки з утилізації корпусів ракет РС-22.

Як повідомив О.Вілкул, у 2011 році на ПХЗ було утилізовано 325 тонн твердого ракетного палива, що у 2,5 рази більше, ніж за 5 років, у період з 2005 по 2009 рік.

За його словами, цього року вже утилізовано 172 тонни, а до кінця року планується ще близько 240 тонн. Ще 3,9 тис. тонн ТРП, згідно з міжнародними зобов'язаннями України, мають бути утилізовані у 2013 році.

***

Довідка УНІАН. На початку 90-х років Україна взяла на себе зобов'язання ліквідувати на своїй території всі міжконтинентальні балістичні ракети РС-22, зокрема майже 5 тис. тонн ТРП.

Базовим підприємством було визначено держпідприємство «Павлоградський хімічний завод».

5 квітня 2011 року на ПХЗ за участі Президента України Віктора Януковича було відкрито промислову установку гідромеханічного вилучення ТРП. Це дозволило збільшити обсяги вилучення палива та прискорити процес утилізації.

За час реалізації проекту з утилізації ТРП США надали Павлоградському хімзаводу фінансову підтримку на суму понад 27,5 млн доларів США.