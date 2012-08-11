Азаров: що має статися, щоб курс гривні впав удвічі

Про це він заявив в ході спілкування з користувачами Facebook.

На запитання про те, чи справді після парламентських виборів курс національної валюти впаде до 15 грн за долар, М.Азаров відповів: "Звичайно, цього не буде. Але я хотів би звернутися до вашого здорового глузду. Подумайте самі, що повинно статися з економікою країни, щоб раптом її валюта обвалилася б удвічі. Ви спокійно і з упевненістю скажіть самі, що це неможливо".