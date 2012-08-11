Тігіпко: зона вільної торгівлі з СНД не суперечить переговорам з ЄС

Про це він заявив на прес-конференції в Дніпропетровській облдержадміністрації, повідомили УНІАН у прес-службі С.Тігіпка.

«Країни СНД – основний наш ринок збуту, майже 40% українського експорту йде на ці ринки. На другому місці країни Євросоюзу. Я вважаю ухвалення рішення про створення зони вільної торгівлі з країнами СНД надзвичайно важливим», - заявив С.Тігіпко, додавши, що ця угода не суперечить продовженню переговорів про асоціацію та ЗВТ з Євросоюзом.

Віце-прем'єр підкреслив, що принципи роботи в зоні вільної торгівлі з країнами СНД засновані на правилах Світової організації торгівлі. Це дозволяє активно просувати українські товари на ринки країн Співдружності. «Дуже важливо, що ця угода не передбачає жодних нових торгових обмежень, більше того, через 6 місяців ми можемо розпочати переговори щодо скасування тих обмежень, які були впроваджені раніше», - зазначив С.Тігіпко.

Він наголосив, що збільшення обсягів зовнішньої торгівлі дозволить динамічно нарощувати ВВП і продовжити збільшення соціальних стандартів - піднімати зарплати і пенсії.