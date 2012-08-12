Завтра по всій країні литиме як з відра
В Україні 13 серпня очікується ускладнення погодних умов.
Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.
Зокрема, по всій країні йтимуть дощі, в західних, північних, місцями центральних та Харківській областях сильні дощі, вночі в Карпатах і на Прикарпатті, вдень у Чернігівській та Сумській областях місцями дуже сильні дощі.
В Україні місцями грози.
Вітер північно-східний та східний, 7-12 м/с, у південній частині, центральних та східних областях подекуди шквали 15-20 м/с.
Температура в західних областях вночі 7-12°, вдень 14-19°, у північних та центральних областях вночі 11-16°, вдень 15-20°, на решті території вночі 17-22°, вдень 23-28°.
У Києві та Київській області сильний дощ, місцями гроза. Вітер східний, 7-12 м/с.
Температура вночі по області 11-16°, вдень 15-20°; у Києві вночі 13-15°, вдень 18-20°.
Сьогодні, 12 серпня, температура води становила в Чорному та Азовському морях 24-27°, в Дніпрі біля Києва - 24°.