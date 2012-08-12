П’яний студент залишив автограф на гігантській диво-писанці (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, про це місцевому виданню “Всім” заявив начальник Хмельницького міського відділу міліції Василь Птащук.

“Двоє хлопців, 1992 року народження, напідпитку поверталися додому з дня народження. Один з хлопців вирішив написати на писанці перші літери імен. Дістав балончик і розписав і інформаційний стенд, і яйце”, - зазначив начальник міліції.

Вандалізм побачили патрульні, які чергували у центрі. Обох хлопців затримали і доправили до міліції.

За «дрібне хуліганство», як класифікують вчинок хлопця, його можуть оштрафувати на 51 або 119 грн або призначити виправні роботи на строк від одного до двох місяців.

Як повідомлялося, для Хмельницького диво-писанку створили художники з села Самчики Старокостянтинівського району.