Кабмін розширив перелік ліків, ціни на які регулює держава

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, відповідне рішення прийнято Кабінетом міністрів 13 серпня 2012 року.

За даними Міністерства охорони здоров’я, загалом список так званих соціально орієнтованих ліків тепер складається з 270 позицій.

Граничні постачальницько-збутові надбавки на таку продукцію встановлюються не вище ніж 12% оптово-відпускної ціни та роздрібні – не вище 25% від закупівельної ціни.

Для аптечних закладів визначається обов’язковий мінімальний асортимент соціально орієнтованих ліків, який визначається МОЗ.